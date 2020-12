‘Total lockdown als COVID-19 situatie maandag niet stabiel is’

“Als de COVID-19 situatie in Suriname maandag niet stabiel is volgt een total lockdown“. Met die woorden waarschuwde de Surinaamse minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, de bevolking afgelopen woensdag.

Donderdag gingen verscherpte maatregelen in, maar in de praktijk bleek dat niet iedereen hieraan gehoor gaf. Zo mochten alleen essentiële diensten hun deuren open houden. Toch is gebleken dat ook niet-essentiële bedrijven gewoon open waren.

Ramadhin zei vrijdag tegen Radio ABC dat er hard opgetreden zal worden tegen deze overtreders. Hij deed daarbij nogmaals een beroep op de samenleving zich te houden aan de maatregelen.

Wat de besmettingscijfers betreft: woensdag, donderdag en vrijdag waren er respectievelijk 65, 76 en 70 nieuwe gevallen. Of dit te rekenen is tot ‘stabiele cijfers‘ is maar de vraag.

Morgen zal blijken of het land toch in total lockdown moet tijdens oud op nieuw.