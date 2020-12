Oude vete tussen twee buurtbewoners leidt tot dodelijke steekpartij 1ste kerstdag

De steekpartij met dodelijke afloop vrijdag rond middernacht aan de Selderiestraat te Charlesburg, is het trieste resultaat van een oude vete tussen twee mannen die in dezelfde straat wonen. De bewuste avond kregen de twee mannen een woordenwisseling met elkaar.

Dinesh Chitan (41) zat op balkon en Regilio E. (40) op straat. Volgens de buren werd de woning van Dinesh bekogeld door Regilio. Dinesh bewapende zich met een houwer en liep de verdachte tegemoet op de kruising van de Selderie- en Gerpesistraat.

Er ontstond een vechtpartij waarbij Regilio snijwonden opliep en Dinesh verschillende steek en snijverwondingen. Het ambulancepersoneel constateerde dat dinesh geen teken van leven vertoonde. Een ingeschakelde arts stelde de dood ter plaatse vast.

De verdachte gaf zich over aan de politie die ter plaatse arriveerde. De verdachte werd aangehouden en naar het bureau afgevoerd ter voorgeleiding. Het lijk van Dinesh is in beslag genomen voor obductie.

Het dolkmes waarmee dinesh werd gestoken en een houwer zijn in de directe omgeving van het ontzielde lichaam aangetroffen en in beslag genomen. De zaak is overgedragen aan KD voor verder onderzoek.