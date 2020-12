Dronken bestuurder zonder rijbewijs knalt tegen winkel

In de ochtend van 2e kerstdag werd deze auto bij een winkel in Suriname weggesleept door de politie. Even hiervoor was de bestuurder onder invloed van alcohol tegen het pand geknald. De dronken man was ook niet in het bezit van een geldig Surinaams rijbewijs.

Het eenzijdig verkeersongeval vond rond 09.30u plaats te Tamanredjo in het Surinaamse district Commewijne. Hierbij ontstond schade aan zowel het pand als het voertuig.

De auto is door de politie in beslag genomen en de bestuurder werd ter ontnuchtering naar het bureau overgebracht.

Op 1ste kerstdag was er ook sprake van een eenzijdig verkeersongeval, waarbij de veroorzaker dronken en zonder rijbewijs reed. Er kwamen toen 3 tieners om het leven: