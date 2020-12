Binnen twee weken zeven politieagenten positief getest op coronavirus

Binnen twee weken zijn zeven agenten van het Korps Politie Suriname positief getest op het coronavirus. Het gaat om vijf agenten van regio Paramaribo, een van regio Midden en een van regio West.

In Paramaribo gaat het om een agent van bureau Flora, een agente van bureau Munder, een lid van het Regio Bijstandsteam Paramaribo (RBTP) en twee leden van de Algemene Surveillance Dienst (ASD). In regio Midden gaat het om een rechercheur en in regio West om een agent van het district Nickerie. Tal van agenten zijn momenteel in thuisquarantaine.

Er is momenteel wederom sprake van een explosieve groei van het aantal coronabesmettingen in Suriname. In de afgelopen 24 uur is een patiënt overleden en zijn er 70 nieuwe besmettingen genoteerd.

Het aantal actieve cases bedraagt nu 361. 8 personen liggen op intensive care. Er zijn nu 839 personen in quarantaine en 185 zijn in isolatie. Het virus heeft het leven gekost aan 119 mensen.