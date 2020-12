VIDEO: Automobilist die bromfietser van achteren aanreed en vluchtte aangehouden

De Surinaamse politie heeft de automobilist aangehouden die in de eerste week van deze maand een bromfietser heeft aangereden (foto) en daarna in hulpeloze toestand heeft achtergelaten. Dat meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Een filmpje van de aanrijding ging rond op social media en is hieronder te zien.

De politie van het bureau Kwatta kreeg in de avond van woensdag 9 december een melding van een aanrijding tussen een bromfiets en een personenauto aan de Noordwijkweg dichtbij de Kwattaweg. De wetsdienaren deden de aangegeven locatie aan en troffen de bromfietser R.S. op het wegdek aan.

Volgens zijn verklaring reed hij over de Noordwijkweg gaande in de richting van de Kwattaweg. In dezelfde rijrichting reed er een auto naast hem. Op een bepaald moment sloeg hij rechtsaf, terwijl de personenauto hem inhaalde met als gevolg de aanrijding. De autobestuurder reed na de aanrijding door en liet de bromfietser in hulpeloze toestand achter: (tekst gaat door onder filmpje)

R.S. klaagde van pijn over zijn hele lichaam en werd voor medische behandeling per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Het onderzoek van deze aanrijding werd toen overgedragen aan de Verkeersunit van regio Midden.

Uit het onderzoek blijkt dat de bromfietser R.S. de veroorzaker is van de aanrijding. Hij heeft verzuimd voorrang te verlenen aan het rechtdoorgaand verkeer en doorkruiste de autobestuurder met als gevolg de aanrijding.

Met medewerking van omstanders kon het voertuig worden achterhaald en werd de 28-jarige autobestuurder D.V. in beeld gebracht. Hij werd opgespoord en op woensdag 23 december aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Bij de voorgeleiding bleek hij niet in het bezit te zijn van een rijbewijs. D.V. gaf aan dat hij uit vrees, na de aanrijding, doorreed.

D.V. in verzekering gesteld, omdat hij de bromfietser in hulpeloze toestand achterliet zonder zijn persoonsgegevens te hebben achtergelaten. Het voertuig is ter herkeuring in beslag genomen aldus het Korps Politie Suriname.