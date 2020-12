Vijf nieuwe COVID-19 besmettingen in Nickerie, nog nooit zo veel tegelijk

In Nickerie zijn er de afgelopen 24 uur vijf positieve COVID-19 gevallen bij gekomen. Er waren al drie actieve gevallen waardoor het totaal aantal actieve gevallen in het rijstdistrict is gestegen naar acht. Medici in het westen van Suriname maken zich zorgen wat er waren nog nooit zoveel positieve gevallen tegelijk.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de districtscommissaris aan het eind van de middag in spoedberaad is gegaan met haar team.

Dc Senrita Gobardhan had Nickeriaanse burgers gisteren al opgeroepen om thuis te blijven. Dit vanwege het feit dat er twee mensen bij een winkel besmet waren: