Man op klaarlichte dag op straat beroofd van 800 euro

In Suriname is een 23-jarige man afgelopen woensdag op klaarlichte dag overvallen aan de Dokter Sophie Redmondstraat, ter hoogte van SuriChange. De man werd rond 11.00u op straat beroofd door drie mannen die in het zwart gekleed waren.

Twee van hen waren op een bromfiets, zonder valhelm en gewapend met een mes. De andere verdachte was te voet. De mannen hebben bij de beroving 800 euro buitgemaakt, waarna ze richting de Pengelstraat vluchtten.

Het slachtoffer raakte gewond; hij liep een snijwond aan zijn hoofd op en moest medisch behandeld worden. Van de daders ontbreekt elk spoor. De Surinaamse politie werk aan hun aanhouding.