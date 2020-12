Lijk van verdronken Ghanese visser (41) aangespoeld

Aan de Sir Winston Churchillweg, bij Marisa Fisheries, is vanmorgen onderzoek verricht door de Surinaamse politie naar een aangespoeld lijk. Het gaat om het ontzielde lichaam van een 41-jarige in Suriname woonachtige Ghanees, die als visser tevens matroos op een boot woonde.

De man zou in de late avond van dinsdag 22 december in de Suriname rivier zijn gevallen. Hij was volgens de politie vermoedelijk onder invloed van alcohol toen hij op de steiger voorover boog en zijn evenwicht verloor. Hij kwam in het water terecht en verdween in de diepte.

Op 22 december werd aangifte gedaan van verdrinking van een manspersoon, die werkzaam was op de boot. Vandaag werd zijn lichaam aangetroffen. De dood werd vastgesteld en uitvaart bedrijf Poese droeg zorg voor het vervoer van het lijk naar het Mortuarium.

Het lichaam van de Ghanees is inmiddels vrijgegeven.

Vorige maand kwamen ook een 19-jarige visser en een 32-jarige visser, beiden in beschonken toestand, in het water terecht waarna ze verdronken.