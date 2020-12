FOTO’S: Niet alle winkels houden zich aan nieuwe regels en zijn gewoon open

Een rondje door Paramaribo vanmorgen laat zien dat niet alle winkels zich houden aan de nieuwe regels die de regering in Suriname gisteren heeft opgesteld naar aanleiding van de gezondheidssituatie in het land.

Op de foto hierboven is te zien dat twee winkels aan de maagdenstraat hun rolluik half omhoog hebben en gewoon klanten ontvangen.

Dit terwijl de overheid gisteren duidelijk geeft aangegeven dat alle niet-essentiƫle handelszaken per ingaande 24 december 2020 om 00.00 uur gesloten dienen te zijn. Enkel bedrijven die op de lijst hier staan mogen open blijven.

Ondanks deze regel zijn ook kledingzaken aan de Gompertstraat vanmorgen gewoon open, zoals op onderstaande foto’s te zien is:







De Jodenbreestraat is omgetoverd tot openluchtmarkt waar marktventers hun koopwaar aanbieden:





Verder is het in de Surinaamse hoofdstad heel rustig wat het verkeer betreft. Een dag voor kerst is het normaal een gekkenhuis, zoals deze chaos gisteren, maar vanmorgen zag het er zo uit: