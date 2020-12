Dc Nickerie doet dringende oproep aan burgers om in quarantaine te gaan

De districtscommissaris van Nickerie, Senrita Gobardhan, heeft vandaag een dringende oproep gedaan aan alle burgers die winkel Ghirad aan de Gemaalweg no. 26 de afgelopen dagen hebben bezocht, om direct in quarantaine te gaan. Dit omdat er sprake zou zijn van twee nieuwe COVID-19 gevallen bij de winkel in het district.

Bronnen in Nickerie melden dat het gaat om de winkelier en zijn zoon die besmet zijn. Dc Gobardhan zegt dat de twee besmette personen vandaag zijn opgenomen in het MMC. Ze drukt de burgers op het hart om thuis te blijven en bij klachten of symptomen contact op te nemen met de huisarts.

“Nickerianen blijf alsjeblieft thuis! Ga niet zomaar uit huis want er zijn nu al 3 COVID-19 gevallen en als we niet oppassen worden dat 300 en dan hebben we problemen in Nickerie” aldus de dc.