Bijkans 800 jubilarissen en gepensioneerden Openbare Werken gehuldigd

Ongeveer acht honderd jubilarissen en gepensioneerden van het ministerie van Openbare Werken (OW) zijn op maandag 21 en dinsdag 22 december gehuldigd. In de hoofdmandir van de religieuze vereniging Arya Dewaker aan de J.A. Pengelstraat zijn personen geëerd die 25,30,35 en 40 dienstjaren hebben bereikt in het jaar 2015 & 2016.

De jubilarissen en gepensioneerden die een oorkonde of certificaat, een enveloppe met inhoud, snacks, een warme maaltijd en drank kregen, waren erg blij met de attenties. De enveloppen hadden een inhoud van tussen de SRD 1.500 en SRD 2.500. Na het aantreden van OW-minister Riad Nurmohamed werd hij geïnformeerd over de grote achterstand bij de huldigingen. “We kunnen de ambtenaren en gepensioneerden die zo hard hebben gewerkt voor land en volk niet zo laten, daarom vond ik het nodig dit alsnog te doen”, aldus de minister.

Vanwege het grote aantal personen werd de huldiging verspreid over 2 dagen. Op beide dagen zijn de Covid-19 regels nauwgezet in acht genomen. Volgens de bewindsman zullen de jubilarissen en gepensioneerden van 2017, 2018 en 2019 in het dienstjaar 2021 gehuldigd worden. Verder heeft hij aangegeven enorm tevreden te zijn, met het vlot verloop van de plechtige huldigingsceremonie en bedankte de organisatie en alle actoren in Suriname voor hun bijdrage in deze.