Arcade Jackson’s ‘Weird Christmas’ – Fijne Kerstdagen

De jonge Amerikaanse componist en zanger Arcade Jackson heeft onlangs, in Nederland, ‘Weird Christmas’, een voor de coronatijd passend kerstlied gecomponeerd. Weird Christmas, een troostrijk lied in een voor velen eenzame en moeilijke tijd, is te beluisteren hierboven op YouTube.

Arcade Jackson is geboren en getogen in Santa Barbara, California. Recentelijk is hij verhuisd van zijn woonplaats Los Angeles naar Nederland. In het voorjaar introduceerde radio Stanvaste in Rotterdam voor het eerst Arcade Jackson in Nederland met zijn lied ‘My Love’.

Fijne Kerstdagen allemaal!