Vrouw door partner bewusteloos geslagen

Een vrouw kreeg afgelopen zondag in het ressort Latour ruzie met haar partner. Op een bepaald moment bracht de 34-jarige partner S.K. haar een aantal vuistslagen toe op het hoofd, waardoor zij bewusteloos neerviel. Dat meldt het Korps Politie Suriname.

Buren schakelden de politie van het bureau Latour in. Bij aankomst van de wetsdienaren lag de vrouw nog in bewusteloze toestand op de vloer. Na enkele minuten kwam ze bij haar positieven. S.K. werd ter plekke aangetroffen, in de boeien geslagen en ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau.

Het slachtoffer liep zwellingen op in het gelaat en klaagde van pijn over haar gehele lichaam. Met het politievoertuig werd de vrouw voor medische hulp afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis. Na medisch te zijn behandeld, deed ze aangifte tegen haar partner.

De vrouw verklaarde aan de politie dat dit niet de eerste keer is dat haar partner haar zo heeft mishandeld. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is S.K. in verzekering gesteld aldus de politie.