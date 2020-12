Suriname na Rusland de plek met meeste olie- en gasvondsten in 2020

Suriname was in 2020 na Rusland de plek met de meeste olie- en gasvondsten. Dat meldt het Noorse onderzoeksbureau Rystad Energy. De afgelopen maanden is voor de Surinaamse kust voor bijna 1,39 miljard vaten aan nieuwe voorraad aangeboord, zegt Rystad Energy.

In januari, april en juli konden Apache en Total grote vondsten in B58 bijschrijven. Vorige week maakten Petronas en ExxonMobil bekend nieuwe gasvoorraden in het naastgelegen B52 gevonden te hebben.

Volgens Rystad komen de nieuwe olie- en gasvoorraden voor de kust van Suriname niet als een verrassing. De vondsten werden gedaan in het zogeheten Guyana-Suriname Basin, een gebeid met enorme potentie.