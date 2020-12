Surinaamse ondernemers brengen vegan huzarensalade op de markt

Twee jonge Surinaamse ondernemers hebben onlangs naar eigen zeggen de eerste vegan huzarensalade op de markt in Nederland gebracht. Het gaat om Maranzo Alexander, de tweede zoon van Latin King Johan Misiedjan en zijn zakenpartner Xivaro Power, beiden eigenaar van het bedrijf Ab’y Srefi.

“Wij zijn gaan experimenteren en zelf producten gaan creëren. Deze hebben wij gedeeld met onze omgeving en meerdere evenementen. Nadat wij vele positieve reacties kregen, besloten wij samen een bedrijf te starten met als doel om meer diversiteit te brengen in het bestaande vegan assortiment”, vertellen Alexander en Power die sinds juli 2018 zelf veganistisch leven.

Johan Misiedjan stond zelf ook aan de wieg van de vegan huzarensalade van zijn zoon en zakenpartner. “Precies een jaar geleden bracht mijn zoon Maranzo Alexander een zakelijk bezoek aan mij in België en hij sprak over een vegan restaurant te starten met zijn beste vriend in Nederland. Ik was niet zo enthousiast met hun restaurant plan en bracht ze op het idee om de vegan gerechten die zij reeds gecreëerd hadden voor hun restaurant juist te distribueren in Europa”, vertelt hij.

“Durven dromen en doorzetten is heel belangrijk zeg ik tegen mijn kinderen. Dit is het resultaat van hard werken van deze twee jonge ondernemers. Een product hebben in een supermarkt keten als JUMBO is niet alledaags”, meent de zanger.