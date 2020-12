Lockdown kerstnummer Ronald Snijders en Frank Ong Alok: ‘Niet allen tezamen’

De bekende Surinaamse muzikant Ronald Snijders heeft deze week een videoclip en nummer uitgebracht, speciaal in verband met de huidige corona lockdown in Nederland. Het nummer getiteld ‘Niet allen tezamen’ wordt gezongen en gespeeld door Ronald Snijders en Frank Ong Alok en is hierboven te zien.

Ze doen dit op de melodie van het bekende traditionele kerstlied ‘Komt allen tezamen’ oftewel Adeste Fideles / O come all ye faithful uit 1743. Ronald Snijders speelt de orgel- en fluitpartij in de opname. In de versie van hem gaan humor en ernst hand in hand.

Hij kwam op het idee na het horen van de december 2020 Corona lockdown voorschriften. “Grote dank aan Frank Ong Alok en Lyarah Snijders , de 2-jarige dochter van Cherish Snijders, voor hun medewerking aan deze nieuwe videoclip. En iedereen waar ook ter wereld fijne kerstdagen toegewenst ondanks alle Covid / Corona maatregelen” aldus de in Suriname geboren Ronald.