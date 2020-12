VIDEO: Ghettoleider Van Els deelt 1.000 kerstbroden uit

De bekende ‘ghettoleider’ Reynold van Els heeft maandag in verband met kerst, 1.000 kerstbroden aan de samenleving uitgedeeld. Volgens ABC Online begon Van Els in de Jodenbreestraat en voor de Centrale Markt van Suriname met het uitdelen van de kerstbroden.

Hij zal ook langs gaan in verschillende buurten. Alhoewel de situatie in het land nog niet helemaal is als wat het moet zijn, vraagt van Els de samenleving geduld te betrachten en geloof te hebben in de Surinaamse president Chan Santokhi.

Volgens ABC is er vanuit de samenleving positief gereageerd op de daad van de ghettoleider.