Totaal 185 actieve gevallen na 31 nieuwe besmettingen

De afgelopen 24 uur zijn er weer 31 nieuwe COVID-19 gevallen in Suriname aan het licht gekomen. Dit na in totaal 120 keer testen. Het aantal actieve gevallen is hierdoor gestegen naar 185.

Dat blijkt maandagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Maandag was er een speciale persconferentie naar aanleiding van de forse toename van de cijfers. Daarbij kwam onder meer naar voren dat Paramaribo- Noord wordt gezien als hot-zone en dat er nu sprake is van zogeheten ‘cluster gevallen’ en geen community spreading.

De huidige COVID-19 maatregelen worden per dinsdag 22 december aangepast:

De lockdown gaat naar 19u tot 5u.

Rouwzittingen, huwelijken, relegieuze bijeenkomsten met max 10 mensen.

Sportactiviteiten, dansclubs, casino’s, sportscholen, contactberoepen etc zijn vanaf dinsdag ook gesloten.

Overheidskantoren zijn vanaf dinsdag gesloten m.u.v. essentiële diensten.

De overheid sluit geen total lockdown uit.

Er is geen vuurwerk verbod.

Overtreders zullen niet langer vastgehouden worden te POC maar er zal overgaan worden tot boetes uitdelen.

Het dispensatie beleid zal aangepast worden want een aantal mensen beschikken onrechtmatig over een dispensatie.

De overheid vraagt handelaren om geen promo acties te organiseren omdat de toestroom van mensen groot wordt.

Een andere ingrijpende maatregel is zoals verwacht de sluiting van het Surinaamse luchtruim voor commerciële vluchten. Alleen repatriatie en cargo vluchten zijn nog toegestaan.