Politiepost ‘On The Run’ weer in gebruik genomen

Het Korps Politie Suriname heeft zojuist bekend gemaakt dat zij met het oog op de handhaving van de openbare orde, rust en veiligheid in het uitgangscentrum van Paramaribo en omgeving de politiepost ‘On The Run’, met ingang van maandag 21 december 2020 wederom in gebruik heeft genomen.

“De wetsdienaren van deze post zullen met ondersteuning van de militairen in het uitgangscentrum de gemeenschap zo effectief en efficiënt mogelijk van dienst zijn. De overheidsgebouwen en enkele grote handelsondernemingen die zich in dit gebied bevinden, worden ook meegenomen” aldus meldt de Surinaamse politie.

Op de gemeenschap wordt het beroep gedaan met het bovenstaande rekening te willen houden en hun medewerking te verlenen, zodat het werk van de politie niet bemoeilijkt wordt.