Dringend advies Nederlandse overheid: vermijd drukte, blijf zoveel mogelijk thuis!

Het coronavirus grijpt opnieuw razendsnel om zich heen. Bovendien is er in het Verenigd Koninkrijk een nieuwe variant ontdekt die zich nóg sneller lijkt te verspreiden. Het serieus nemen van de overheidsmaatregelen is dus essentieel. Het dringende advies van de Nederlandse overheid is daarom: Vermijd de drukte in de steden en winkelcentra; en blijf zoveel mogelijk thuis!

Een week voor de kerst was het aantal dagelijks vastgestelde besmettingen al opgelopen tot ruim 13.000. Enkele weken daarvoor waren dat er nog maar zo’n 3.000.

Door de snelle toename van het aantal besmettingen, is de bron van een besmetting niet altijd meer te herleiden. Maar wat wel duidelijk is: hoe meer contacten, hoe meer besmettingen.

Een miljoen ziekenhuisbehandelingen zijn uitgesteld

En die hoge besmettingscijfers hebben hun weerslag op de zorg: al meer dan een miljoen reguliere behandelingen in het ziekenhuis zijn uitgesteld.

Om de zorg toegankelijk te houden, heeft de Nederlandse regering vorige week moeten ingrijpen. Tot dinsdag 19 januari geldt de strengste lockdown tot nu toe. En als dat niet tot een kentering leidt, wordt die lockdown helaas verlengd.

Alle niet-essentiële winkels zijn gesloten

De massale drukte in de winkelstraten op Black Friday, jongstleden november, heeft waarschijnlijk mede geleid tot de sterke toename van het aantal besmettingen. Vandaar het besluit om alle niet-essentiële winkels de komende weken te sluiten. Drukte in de winkelcentra moet koste wat het kost worden voorkomen.

Kledingwinkels, schoenenwinkels, sieradenwinkels en hobbywinkels zijn daarom gesloten, alsook kappers, nagelstylisten en tatoeëerders. Winkels als Action, Hema en Wibra hebben eveneens hun deuren moeten sluiten.

Daarentegen blijven supermarkten, bakkers, slagers en andere winkels waar levensmiddelen worden verkocht, wel open. Datzelfde geldt voor apotheken, drogisterijen en tankstations.

Uitgaans- en sportgelegenheden dicht

Verder hebben musea en theaters, pretparken en dierentuinen, casino’s en sauna’s, de deuren moeten sluiten. Daarnaast zijn accommodaties voor binnensport, horeca en horecavoorzieningen van hotels dicht.

Niemand wordt hier blij van. En voor de betrokken ondernemers is het extra zwaar. Maar de maatregelen hebben maar één doel: het aantal besmettingen terugdringen. Om daarmee de druk op de zorg fors omlaag te brengen.

Een overzicht van alle winkels die nog wel open zijn, leest u hier.

Een overzicht van de contactberoepen die niet door de maatregelen worden getroffen, is hier terug te vinden.

Lessen op afstand

Scholen in het basis- en voortgezet onderwijs en instellingen voor mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs geven zoveel mogelijk les op afstand. Zo kan het aantal contacten worden beperkt.

De scholen mogen wel uitzonderingen maken voor leerlingen in een examenjaar, alsook voor het afnemen van examens en tentamens. Voor kwetsbare kinderen blijven de scholen ook open, terwijl praktijkgericht onderwijs wel op de schoollocatie mag worden gegeven.

Ook de kinderopvang is gesloten.

Kinderen van ouders met een cruciaal beroep mogen overigens wel naar het basisonderwijs of de kinderopvang.

Deze maatregelen duren vooralsnog tot en met zondag 17 januari 2021.

Blijf zoveel mogelijk thuis, ook tijdens de feestdagen

De meest effectieve manier om het aantal besmettingen omlaag te krijgen? Thuis blijven! Hoe vervelend ook, maar hoe beter we dit advies opvolgen, hoe sneller we van het coronavirus af zijn. Thuiswerken is daarom de norm, tenzij het absoluut noodzakelijk is om naar het werk te gaan.

Daarnaast adviseert de Nederlandse regering om thuis niet meer dan 2 gasten per dag vanaf 13 jaar te ontvangen. Maar houdt ook dan 1,5 meter afstand!

Het advies om thuis te blijven geldt eveneens voor de feestdagen. Want als we minder mensen ontmoeten, is er minder kans om anderen te besmetten. Het coronavirus kan zich dan lastiger verspreiden. Wel mogen er op 24, 25 en 26 december maximaal 3 gasten per dag op bezoek komen, in plaats van 2, exclusief kinderen tot 13 jaar.

Voor buiten geldt voorlopig tot 19 januari een maximale groepsgrootte van 2 personen, ook tijdens de kerstdagen.

Ga niet op reis! Ook niet naar Suriname.

Verkeer van en naar het Verenigd Koninkrijk is tot nader order niet mogelijk. Dat is het directe gevolg van de virusvariant die recentelijk op het Britse eiland is aangetroffen.

Maar reizen naar andere bestemmingen wordt door de Nederlandse regering ook met klem afgeraden. Dat geldt dus eveneens voor reizen naar Suriname!

Boek geen reizen, tenzij strikt noodzakelijk. Dat advies geldt voorlopig tot half maart 2021.

Individueel buiten sporten mag wel

Hoewel alle sportscholen zijn gesloten, mag er buiten worden gesport. Maar wel onder beperkende voorwaarden. Buiten sporten in je eentje is prima! En wil je buiten toch met zijn tweeën sporten, dan kan dat alleen als je minstens 1,5 meter afstand van elkaar houdt. Met meer dan 2 mensen sporten is niet mogelijk. En binnen sporten mag tot 19 januari voorlopig niet.

Kinderen tot en met 17 jaar kunnen wel in teamverband sporten. Onderling wedstrijden spelen kan ook. Maar in beide gevallen alleen buiten.

De basisregels zijn onveranderd

De basisregels veranderen niet. We houden 1,5 meter afstand van mensen uit een ander huishouden. En we wassen vaak onze handen, bijvoorbeeld als je ergens binnenkomt. Of voordat je gaat eten.

Heb je klachten? Blijf thuis, ga niet naar buiten, ga niet op bezoek bij anderen, en ontvang ook zelf geen bezoek! Hoe mild je klachten ook mogen zijn! En vergeet niet om gelijk een afspraak te maken voor de COVID-19-test. De uitslag heb je meestal al de volgende dag. Hoe je een afspraak maakt lees je hier.

En ben je besmet? Roep de hulp in van anderen! Bijvoorbeeld voor boodschappen en andere klusjes. Maar zorg er wel voor dat jullie altijd afstand houden.

Laat je familie of vrienden de boodschappen voor je doen? Laat ze dan de boodschappen bij je voor de deur zetten, zodat jullie geen contact met elkaar hebben.

Ben je ondernemer? De overheid helpt!

Het komt er de komende weken op aan om opnieuw veerkracht te tonen. Net als eerder dit jaar. Een lockdown heeft veel impact op de samenleving en de economie.

Daarom ondersteunt de Nederlandse regering ondernemers en werkenden met een steun- en herstelpakket. Dat is zo ontworpen dat het mee-ademt: wie meer omzetverlies heeft, krijgt ook meer steun.

Voor meer informatie, zie het overzicht steun- en herstelpakket.