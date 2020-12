BEP biedt excuses na aanrijding door dronken DNA-lid Kanape

De Surinaamse politieke partij BEP heeft maandag een verklaring uitgebracht waarin ze haar excuses biedt aan de gemeenschap, voor het gedrag van een van haar leden. BEP DNA-lid Remi Kanape maakte afgelopen zaterdag namelijk een aanrijding onder invloed van alcohol.

Kanape stapte dronken achter het stuur. Onderweg naar huis heeft hij de controle over het stuur verloren met als gevolg dat een stilstaand voertuig van achteren is aangereden zegt de partij.

“Met deze verklaring bieden wij onze excuses aan, de politie voor het berispelijk gedrag tegenover de agenten in de rechtmatige uitoefening van hun werk. Wij hebben spijt van deze onverantwoordelijke handeling en bieden wij publiekelijk onze excuses aan, zowel de eigenares van de auto die is aangereden als ook aan de gemeenschap. Wij ondersteunen nog altijd de inspanningen van de autoriteiten ter verhoging van de verkeersveiligheid en zal waar nodig onze bijdrage leveren” aldus de BEP in Suriname.