‘Overleden bestuurster reed hard en verloor controle over stuur’

De 45-jarige vrouw die gisteren in Nickerie om het leven kwam na een frontale aanrijding met een andere auto, reed volgens het Korps Politie Suriname met een hoge snelheid. Ter hoogte van Serie 3 moet ze hebben uitgeweken voor de vele wegverzakkingen en de waterplassen op de weg. Hierdoor verloor zij de controle over de besturing van het voertuig en kwam op de rijhelft van haar tegenligger met als gevolg de frontale botsing. Dat meldt de Surinaamse politie vandaag in een officieel bericht.

De politie van het bureau Henar kreeg omstreeks 16.45 de melding van een frontale aanrijding met zwaar gewonden en deed de plek aan voor onderzoek. Bij aankomst op de locatie bleek het te gaan om een frontale aanrijding tussen een Toyota Wish met zes inzittenden en een Toyota Vitz met twee inzittenden. De andere bestuurder S.B. reed met 5 inzittenden over de Attaoellaweg gaande richting Nieuw Nickerie, terwijl de bestuurster Sherita met haar echtgenoot in tegenovergestelde richting kwam toen de aanrijding gebeurde.

Zowel de bestuurders als de mede inzittenden liepen verwondingen op. De bestuurders die in het bezit bleken te zijn van een rijbewijs, waren op dat moment niet aanspreekbaar. Per ontboden ambulance werden alle acht gewonden afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Mungra Medisch Centrum te Nickerie. De 45-jarige bestuurster Sherita Kasi gehuwd Habbel kwam kort na aankomst in de ziekeninrichting te overlijden.

De moeder van de bestuurder S.B. en de echtgenoot van Sherita zijn beiden ter verpleging opgenomen in het ziekenhuis, terwijl de 3-jarige dochter van S.B afgevoerd is naar het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Het meisje is ter verpleging op de afdeling ICU van het ziekenhuis opgenomen.