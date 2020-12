Mogelijke aanpassing vliegverkeer Su – NL vanwege nieuwe variant coronavirus

De berichten over een nieuwe en erg besmettelijke variant van het coronavirus, hebben mogelijk ook gevolgen voor het vliegverkeer tussen Suriname en Nederland. Dat heeft de Surinaamse minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin zondag laten doorschemeren.

In Engeland is deze variant recent opgedoken. Volgens de Nederlandse minister De Jonge van Volksgezondheid is die mutatie ook in Nederland gevonden bij één patiënt, maar valt het niet uit te sluiten dat er meer besmettingen zijn. Nederland legde uit voorzorg een vliegverbod op aan reizigers uit het Verenigd Koninkrijk.

“Het is wel te verwachten dat, ook vanwege stijgingen van het aantal besmettingen in Nederland, de vluchten vanaf Schiphol nader worden bekeken. Het is nu misschien zelfs de tijd nu om na te denken over het vertragen en evalueren van het vliegverkeer tussen Nederland en Suriname” zei de minister tegen Dagblad Suriname.

Suriname is huiverig als het gaat om de import van deze variant van het coronavirus. Het eerste geval in Suriname betrof namelijk ook import vanuit Nederland. Naar verwachting komt er vandaag een besluit over het al dan niet aanpassen van het vliegverkeer.

Een aanpassing zou zuur zijn voor de SLM, die juist afgelopen weekend was begonnen met commerciële vluchten met haar ‘nieuwe’ ETOPS gecertificeerde Boeing: