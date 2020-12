De Verveertjes delen Surinaamse kerstbroden uit aan seniore burgers

Roué Verveer en zijn gezin hebben afgelopen weekend honderden seniore burgers blij gemaakt, door Surinaamse kerstbroden uit te delen. Hoewel de in Suriname geboren comedian de coronacrisis ook in zijn portemonnee voelt, heeft hij samen met zijn gezin kerstbroden gekocht en geschonken aan woongemeenschappen voor seniore burgers in Nederland.

“Het afgelopen jaar was ook voor ons geen goed jaar. Maar onze ouders hebben ons geleerd: zolang je nog genoeg hebt, moet je delen met anderen. Zo hebben wij onze zonen Randy en Julian ook opgevoed. Dus moest elk gezinslid een financiële bijdrage leveren. Zelfs Julian z’n zakgeld van deze maand” aldus Verveer.

Met dat geld werden Surinaamse kerstbroden gekocht en geleverd aan de woongemeenschappen voor ouderen Bangu Trisno in Den Haag, Wi Kontren en Anand Joti in Amsterdam Zuid-Oost:

(tekst loopt door onder foto)

Roué’s vrouw Farah en hun zonen Randy (l) en Julian bij Wi Kontren.

De bekende comedian vindt dat mensen elkaar altijd moeten helpen, maar dit jaar net iets meer. “Kijk in je omgeving, je buurt, je straat, je appartementencomplex of je iets voor iemand kan doen. We hebben elkaar nodig. Laten we het samen doen!” zegt hij op zijn Facebook pagina.

Het is niet de eerste keer dit jaar dat het gezin zich inzet om mensen te helpen. In juni haalden zij meer dan 50.000 euro op voor hulp aan mensen in Suriname, die getroffen zijn door de coronacrisis: