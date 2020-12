Auto vliegt in trens en belandt weer op wegdek; zwangere vrouw lichtgewond

Een zwangere vrouw is zondagmiddag lichtgewond geraakt bij een zwaar eenzijdig verkeersongeval op de Kennedyweg in Suriname. Zij moest met de ambulance afgevoerd worden voor medische behandeling.

De auto reed over de Kennedyweg, komende uit de richting van Zanderij en gaande richting Lelydorp. Nabij Gran Swiet Djarie verloor de bestuurder door nog onbekende redenen plotseling de controle over het stuur. Het voertuig ramde een ijzerenconstructie, belandde in een trens en kwam vervolgens weer op het wegdek waar het tot stilstand kwam.

De bestuurder was ten tijde van het ongeval niet volledig geconcentreerd op verkeer. Vermoedelijk verloor hij daardoor de controle over het stuur. Zijn moeder ging een tijdje voor het gebeuren over de kop met haar voertuig aan de Krakaweg. Zij en een medeinzittende raakte gewond en zijn per ambulance afgevoerd voor medische behandeling. De zoon was aanwezig bij het verkeersongeval van zijn moeder. Nadat zijn moeder afgevoerd was reed hij terug naar de stad.