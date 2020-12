Certificaat voor ICT-cursisten Groningen

Stichting Young Saramacca( StiYoSa) heeft in samenwerking met Staatsolie Maatschappij Suriname de afgelopen weken trainingen verzorgd aan jongeren van het ressort Groningen alsook leerkrachten van de scholen in dat ressort. Deze training ging over de basis computervaardigheden. Donderdag mochten de cursisten in de Mr. B. Ahmadali Multifuntionele Zaal hun certificaat in ontvangst nemen uit handen van de districtscommissaris (dc) van Saramacca, Sherin Bansi-Durga.

De dc gaf aan trots en dankbaar te zijn dat in het district Saramacca zo een stichting is ontstaan en dat er leuke, educatieve projecten worden uitgevoerd met de jongeren. “Over het algemeen weten wij dat het ICT-onderwijs niet weg te denken valt, vooral nu in tijden van de coronapandemie. ICT kan je overal gebruiken. Het is een onderdeel geworden van ons dagelijks leven. Bij deze wil ik de studenten die de opleiding succesvol hebben gevolgd van harte feliciteren met hun succes, niet alleen dat jullie dit hebben behaald maar ook voor jullie inzet om het af te ronden”.

Stichting Young Saramacca die opgericht is op 25 april 2015, heeft als missie gemeenschapsontwikkeling in het district Saramacca bevorderen op het gebied van onder meer sport, educatie en cultuur door ondersteunen van sociale, educatieve, culturele en sportprogramma’s en het onderhouden van gemeenschapsfaciliteiten.