500 schooltassen gedoneerd aan schoolkinderen in Suriname

De Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON) heeft in samenwerking met VHP-Rijnmond en Indian Ligth Foundation, vijfhonderd schooltassen met inhoud gedoneerd aan schoolkinderen in verschillende districten van Suriname.

“Tijdens het bezoek van first lady Melissa Santokhi-Seenacherry hebben we symbolisch de actie aangekondigd door de eerste tas aan haar te overhandigen. Dat was tijdens haar bezoek aan onze school in september van dit jaar”, vertelt Sandip Ramlal, communicatiemedewerker van Shri Saraswatie School in Rotterdam en één van de initiatiefnemers. Het doel van het project is om schoolkinderen te helpen die aantoonbaar onder de armoedegrens leven.

De leerlingen, ouders en personeel van alle vijf scholen van SHON, in Almere, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht, hebben elke week geld gespaard om voor elke tas dezelfde inhoud te kunnen kopen. Het gaat onder meer om mondkapjes, pennen, potloden, schriften en broodtrommels. De tassen zelf zijn gesponsord door Indian Light Foundation

“De kinderen en de ouders in Suriname waren hartstikke blij ermee”, zegt Ram Nathie van VHP-Rijnmond. Hij is de andere initiatiefnemer van deze actie en zijn organisatie heeft de verscheping verzorgd. Uiteindelijk zijn de eerste tassen in verband met kinderdag in Suriname uitgedeeld in de districten Coronie, Saramacca, Wanica, Commewijne en in de hoofdstad Paramaribo.

Ram Nathie vindt overigens dat dit een jaarlijks terugkerende actie moet worden en gaat zich hiervoor inzetten. “Het is echt nodig want de mensen vragen ernaar”, zegt hij. “Voor de zomervakantie hadden we met de SHON-scholen ook een kledingproject opgezet en negentig dozen naar Suriname verscheept. Dat is ook goed ontvangen.”