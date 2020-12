121 lockdown overtreders afgelopen nacht opgebracht

In Suriname heeft de politie de afgelopen nacht streng opgetreden tegen overtreders van de aangepaste lockdown. Tot 2.30u zondagochtend zijn zeker 121 personen opgebracht. Dt bevestigd de politie tegenover de redactie van Waterkant.Net.

Twee dames die aangehouden waren, hebben getracht vernielingen te plegen aan bezittingen op het terrein van de Surinaamse politie. Tegen hen zijn er andere maatregelen getroffen.

Ook viel de politie een adres binnen, zoals op bovenstaande foto te zien is, waar een groot feest was gehouden. Onduidelijk is of er ook mensen daar zijn aangehouden.