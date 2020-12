Ruim 140 kg cocaïne in vijf sporttassen op haven Suriname

In de vijf sporttassen, die de douane recherche op donderdag 17 december op het Jules Sedney Nieuwe Havencomplex vond, is iets meer dan 140 kg cocaïne aangetroffen. Het gaat om drugs met een straatwaarde van circa 7 miljoen euro.

De tassen met cocaïne zaten verborgen tussen een partij gezaagd hout in een zeecontainer meldt de Surinaamse politie zojuist in een officieel bericht.

Een gemengd team van het Korps Politie Suriname onder andere de afdeling Narcotica Brigade werd ingeschakeld en samen met de douane is de partij onderzocht en in beslag genomen. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht in deze zaak.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om een container van een hout verwerkingsbedrijf. De container zou verscheept worden naar het buitenland. Het onderzoek in deze zaak duurt voort aldus de politie.