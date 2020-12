Restaurant Avenue Nine in R’dam biedt Surinaams Kerstdiner aan

Het Caribische restaurant Avenue Nine in Rotterdam heeft speciaal voor de kerst een Surinaams kerstmenu samengesteld. Het is tot aanstaande maandag is mogelijk om een kerstdiner bij Avenue Nine te bestellen. Ze hebben een ruime keuze van unieke Caribische gerechten die je niet overal vindt. Denk aan een tweepersoons pom of pastei. Ideaal voor de coronaperiode om toch een leuk en uniek Caribisch diner met z’n tweeën te hebben. Verder is er rollade. Samen met homemade gemberbier is het helemaal compleet.

Bekijk het hele menu voor de dagen 24, 25, 26, 27 en 30 december via deze link. Bestellen kan door te bellen of whatsappen naar het telefoonnummer +31619191144. Plaats voor maandag 21 december 15:00 uur je bestelling!

Miquil Tjon Kon Fat geeft aan dat hij het maar druk heeft. “Het is sowieso een uniek menu dat we aanbieden”, zegt hij. “Waar vind je anders Surinaamse pastei voor twee personen. Onze pom wordt bereid met pomtayer dat rechtstreeks uit Suriname komt. De Pom en Pastei wegen 400 gram, kosten € 9,99 per stuk (december actieprijs) en zijn elke dag af te halen. Er zijn ook 2-persoons deluxe maaltijden voor € 36,00. Hierbij krijg je, naast pom of pastei, ook vegetarische bruine bonen, jerk chicken (pittig), rijst, groenten en bakbanaan voor 2 personen. De rollades (kip, rund en kalfs) zijn allemaal 100 % halal. Daarnaast hebben we ook heerlijke homemade gemberbier, de befaamde 3 kleuren huzarensalade en niet te vergeten kreeft.

Hoewel we deze dagen alleen leveren in Rotterdam en omgeving, zijn er ook bestellingen gekomen van mensen uit onder andere Amsterdam, Rozendaal, Den Haag en Zoetermeer om bij Avenue Nine in Rotterdam te komen afhalen.” De support en bereidheid van mensen om vanuit andere steden naar Rotterdam te komen, is hartverwarmend voor team Avenue Nine.

Naast het kerstmenu kan er op zaterdag 26 december ook masala krab(u), garnalen en zalm worden besteld en op 27 december Caribbean seafood.

Een overzicht van de planning:

20 december – Gesloten – Extra Productie dag POM & PASTEI

24 december – Kerstavond – Pom en Pastei

25 december – Kerstdag – Pom & Pastei en Heri Heri

26 december – Tweede Kerstdag – Pom & Pastei en Krab

27 december – Grand Opening SeafoodSalon.nl

30 december – Pom & Pastei

Afhalen bij Avenue Nine in Rotterdam is deze dagen mogelijk van 15:00 tot 18:00 uur. Er wordt tussen 15:00 en 18:00 uur bezorgd (gekoeld) in Rotterdam centrum, noord, zuid en west, Schiedam, Capelle aan den IJssel, Spijkenisse, Hoogvliet en Berkel en Rodenrijs.

31 december en 1 januari is Avenue Nine gesloten, maar zondag 3 januari komt Avenue Nine hard terug in het nieuwe jaar met een Rotidag.