Auto in brand gestoken op leegstaand perceel

Opnieuw is in Suriname een uitgebrande auto aangetroffen. Dit keer op donderdagavond jongstleden. Rond 20.50 uur was er sprake van een autobrand aan de Kastanjestraat, een zijstraat van de Nieuw Charlesburgweg. De Surinaamse politie trof een uitgebrand voertuig aan op leegstand perceel.

Uit het voorlopig onderzoek blijkt dat een man het terrein opliep en iets in het voertuig gooide. Kort daarna vatte de auto vlam. De brandweer werd ingeschakeld en ging ter plaatse, maar kon slechts nablussingswerkzaamheden verrichten.

Het motief voor de vermoedelijke brandstichting is nog onbekend. De politie van Geyersvlijt heeft de zaak in verder onderzoek.