De zware aanrijding aan de Afobakaweg in Suriname, waarbij eerder al 6 mensen om het leven kwamen heeft nog een leven geëist. Evitha Paulus, dochter van Aidith Paulus, is de 7e verkeersdode. De jong vrouw is helaas alsnog in het ziekenhuis overleden, aan de verwondingen die zij opliep bij deze zware aanrijding.

Dat bevestigd een kennis van de familie zojuist aan de redactie van Waterkant.Net. Evitha werd na de aanrijding opgenomen in het ziekenhuis en lag op de intensive care afdeling.