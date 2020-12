1 voor 12 voorziet Esther Stichting van dagelijks brood

Stichting 1 voor 12 voorziet de Surinaamse Esther Stichting van dagelijks brood. 1 voor 12-directeur, Louis Vismale heeft naar aanleiding van een verzoek van de Esther Stichting direct ingespeeld op hun noodkreet. Door interne problemen kan de stichting hun broodleverancier niet betalen. Dit met als gevolg dat de levering van brood in verzekerd was. Waarnemend directeur van de Esther Stichting heeft daarom uit voorzorg een brief gericht naar 1 voor 12 om brood te leveren.

Vismale geeft aan dat er voor onbepaalde tijd brood, gratis geleverd zal worden aan de Esther Stichting. 1 voor 12 beschikt over een eigen bakkerij. De waarnemend directeur zegt dat zij aan handen en voeten gebonden is, omdat één de tekeningsbevoegdheden nog bij de vorige directeur is Liefda Somo en dat zij bij kas ook niet machtig is de betalingen te doen. Dihalu-Deel deelt mee dat zij de stichting met een schuld van tot nog toe SRD 81.000 heeft overgenomen.

Vismale vindt het triest dat erop zo een manier gesold wordt met seniorenburgers in Suriname. Hij geeft aan dat de bewoners van het tehuis niets te maken hebben met interne problemen. Hij hoopt dat dit zich niet meer herhaald. Vismale benadrukt dat brood een product is dat men dagelijks nodig heeft. Stichting 1 voor 12 levert de broden kosteloos aan de stichting als donatie. De waarnemend directeur geeft aan dat zij uiteindelijk een keus zal moeten maken. Zij gaat voor een leverancier waar zij verzekerd is van brood en niet dat deze elk moment gestopt kan worden.