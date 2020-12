In Suriname is een 1-jarig meisje vermoedelijk seksueel misbruikt. Dat zou in het ziekenhuis naar voren zijn gekomen, nadat het meisje werd onderzocht.

Het kindje woont met haar moeder in het politie verzorgingsgebied Latour, op een perceel waar er meerdere huizen zijn. Ze was deze week op aandringen van de grootmoeder door haar moeder naar oma gebracht.

Donderdagavond werd het kindje, wegens herhaaldelijk braken en diarree, door haar grootmoeder naar de Spoed Eisende Hulp (SEH) gebracht. Tijdens onderzoek bleek dat het kindje mogelijk zowel vaginaal als anaal misbruikt is.

Gedurende het onderzoek waren de ouders van het kindje nergens te vinden. De zaak is overgedragen aan de Surinaamse jeugdpolitie die het onderzoek verder zal verrichten. Het kindje is ter verpleging in het ziekenhuis opgenomen.