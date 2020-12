Tieners aangehouden na diefstal groot geldbedrag in euro

De politie in Suriname heeft vier jeugdige verdachten op hun woonadres opgespoord en aangehouden. Het gaat om de 14-jarige G.C., E.D.(15) en J.M. en J.J. beiden 17 jaar. Ze werden aangehouden in een zaak waarbij een groot geldbedrag in euro werd gestolen meldt het Korps Politie Suriname.

Een benadeelde deed op donderdag 10 december aangifte van diefstal van een groot geldbedrag in Euro dat door een zoon van zijn werknemer uit zijn woning zou zijn weggenomen. Op camerabeelden is duidelijk te zien hoe de 14-jarige jongen zich begaf naar de slaapkamer van de aangever en het geld vanuit zijn klerenkast wegnam.

Een deel van de buit verdeelde G.C. onder zijn drie jeugdige vrienden. Dit trio werd eveneens opgespoord en aangehouden. Volgens verklaring van twee hunner, J.M. en J.J. kochten zij met het gestolen geld een televisie, een playstation, twee scooters, sportschoenen, twee vuistvuurwapens en andere persoonlijke goederen.

J.M. betaalde ook nog een aannemer die renovatie werkzaamheden moest verrichten bij zijn woning. De derde jeugdige vriend E.D. hield de politie voor niets af te weten van het gestolen. Het lag alleen in de bedoeling zijn bromfiets te ruilen met J.M., waarbij hij in de plaats daarvan de scooter zou krijgen.

Om de renovatie werkzaamheden te kunnen verrichten kocht de 26-jarige aannemer N.K. deuren en andere benodigdheden. De jongens die flink aan de tand werden gevoeld, legden een volmondige bekentenis af bij de politie. Een deel van het geld werd op J.M. en J.J. terug gevonden.

Bij een grondig huisonderzoek, trof de politie de goederen aan die de twee jeugdigen afzonderlijk hadden gekocht. Ook bij de aannemer werden er goederen aangetroffen. Zowel het aangetroffen geld en de goederen werden door de politie in beslag genomen.

De vier jeugdige verdachten zijn na overleg met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld, terwijl de aannemer N.K. na verhoor is heengezonden. Vanwege hun jeugdige leeftijd zijn allen ondergebracht in het jeugdcellenhuis te Opa Doelie. Het onderzoek in deze zaak duurt voort meldt de politie.