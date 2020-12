President heeft ontmoeting met voormalige Tucajana Amazones

President Chandrikapersad Santokhi heeft een ontmoeting gehad met leden van de voormalige guerillagroep Tucajana Amazones. De ontmoeting heeft plaatsgevonden op donderdag 17 december op het kabinet van de president. Woordvoerder Mario Wijngaarde geeft in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname (CDS) aan dat in 1992 de Tucajana Amazones ervoor heeft gezorgd dat er een akkoord is getekend voor Nationale Verzoening en Ontwikkeling. De aard van de ontmoeting met het staatshoofd is geweest om kennis te maken met de president en tegelijkertijd enkele hete hangijzers met hem te bespreken.

Santokhi geeft aan dat er wat ruis was in de samenleving met betrekking tot de Tucajana’s. “Er waren enkele berichten die als dreigementen gecategoriseerd kunnen worden, maar dat komt niet van de leden van de voormalige Tucajana Amazones, dat is duidelijk geworden. Immers de Tucajana Amazones bestaan niet meer na het Vredesakkoord van 1992, ze worden wel nog zo getypeerd. Het is nu een stichting die zich inzet voor het bevorderen van duurzame ontwikkeling. Ik ben blij dat wij als overheid kunnen samenwerken met de stichting om ontwikkeling te brengen voor de doelgroep,” aldus het staatshoofd.

Wijngaarde zegt dat de groep concrete afspraken heeft kunnen maken met de president met betrekking tot het brengen van ontwikkeling voor haar Inheemse broeders en zusters in het binnenland. “Er zijn verschillende gebieden in het achterland met elk hun eigen uitdagingen, problemen en dus ook oplossingen. Wij willen duurzame ontwikkeling en denken dan in termen van onder meer agrarische ontwikkeling, pluimvee en het creëren van afzetmarkten.” De woordvoerder voegt eraan toe dat aan het staatshoofd een aantal zaken zijn gepresenteerd en dat er in januari een vervolggesprek komt.

Wijngaarde benadrukt dat er ook nog inhoud gegeven moet worden aan het grondenrechtenvraagstuk. Dit zal bij het vervolgtraject op de agenda staan. De president geeft te kennen dat er al een uitvoeringsafspraak is gemaakt met de stichting om in januari van het komende jaar bij elkaar te komen en de vraagstukken met ter zake deskundigen en een projectmanagementteam van de Tucajana gedetailleerd te bespreken en inhoud te geven aan de uitvoering. “De plannen moet gerealiseerd worden. Wij hebben een gezamenlijk doel en dat is ontwikkeling te brengen voor de Inheemsen en dus ook voor Suriname,” zegt de regeringsleider.