Biza naar Coronie en Nickerie voor landsdienarenregistratie

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) is gestart met de registratie van landsdienaren in de verschillende districten. Deze registratie geldt voor landsdienaren die op een of andere reden niet online kunnen registeren. Na Saramacca, zijn de districten Coronie en Nickerie aan de beurt.

Landsdienaren werkzaam/woonachtig in Coronie kunnen zich op vrijdag 18 december van 08:00 uur tot en met 16:00 uur registeren in de Multifunctionele Zaal van Coronie aan de Gusje Oststraat. Die van Nickerie kunnen op zaterdag 19 en zondag 20 december van 08:00 uur tot en met 16:00 uur in de districtszaal Nickerie aan de RP Bharrosstraat 86 terecht om zich te registreren.

De registratie is voor landsdienaren van alle ministeries van Suriname, die zich nog niet hebben geregistreerd. Voor de registratie dient meegenomen te worden: legitimatiebewijs, laatste beschikking/resolutie en kopie diploma van de hoogst genoten opleiding. Bij de registratie worden de COVID-19-maatregelen strikt in acht genomen.