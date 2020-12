Surinaamse investeerder brengt Marriott naar Guyana

Een dochteronderneming van het Surinaamse bedrijf Cirkel Group gaat in buurland Guyana een Residence Inn by Marriott hotel opzetten. Dat meldt de Guyanese krant Guyana Chronicle vandaag. Het bedrijf staat in Suriname al achter het Courtyard by Marriott Paramaribo Hotel, dat in 2009 opende aan de Anton Dragtenweg.

Het gaat om een 150 kamers tellend hoel naast de Eugene F. Correaia International Airport in Ogle aan de oostkust van Demerara en betreft een investering van US$ 28 miljoen, schrijft de krant.