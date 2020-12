20 nieuwe COVID-19 besmettingen, actieve gevallen gestegen naar 60

Zoals verwacht is het aantal COVID-19 besmettingen in Suriname de afgelopen 24 uur weer flink toegenomen. Na 140 keer testen zijn er 20 nieuwe gevallen geregistreerd. Het totaal aantal actieve gevallen is woensdag hierdoor gestegen naar 60.

Dat blijkt woensdagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering. De meeste besmettingen werden geregistreerd in Paramaribo (15). Verder is er sprake van 3 gevallen in Wanica en 2 in Para.

De stijgende cijfers waren aanleiding voor de Surinaamse overheid om de maatregelen aan te scherpen. Dat het aanscherpen nodig is blijkt uit diverse besmettingen de afgelopen dagen.

Zo zijn een schoolhoofd en leerkrachten besmet. Ook medewerkers van de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) hebben het virus te pakken.