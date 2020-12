Verkeer binnenstad tijdens feestdagen omgelegd vanwege veiligheid

Het Korps Politie Suriname heeft vandaag bekend gemaakt dat, in het kader van de te verwachten verkeersdrukte naar de kerstdagen en de jaarwisseling toe, het verkeer in de binnenstad in verband met de veiligheid zal worden omgelegd.

De wegomlegging zal op de volgende dagen en tijden plaatsvinden: maandag 21 december tot en met vrijdag 24 december 2020 en maandag 28 december tot en met donderdag 31 december 2020. Telkens van 09:00 tot en met 19:00 uur.

Naar gelang de verkeersintensiteit afneemt zal in overweging worden genomen om de ingestelde

omlegging eerder dan gepland (19:00 uur) op te heffen.

De straten waar het om gaat staan hier op de site van de Surinaamse politie.