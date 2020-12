SLM krijgt toestemming Europese luchtvaartautoriteit om te vliegen naar Europa

De Europese luchtvaartautoriteit ( EASA-TCO) heeft gisteren goedkeuring aan de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM) gegeven om met de ‘Bird of the green paradise‘ te mogen opereren naar Europa. Dit betekent dat de SLM vanaf dit moment met de eigen B777-200ER de vliegroute Paramaribo-Amsterdam v.v. zelf mag onderhouden meldt het bedrijf in Suriname.

De SLM heeft op 14 december jongstleden de ‘Extended Diversion Time Operation(EDTO) approval’ van CASAS voor dit toestel ontvangen. In de luchtvaart hebben EDTO en ETOPS dezelfde betekenis en is de SLM dus nu EDTO of ETOPS gecertificeerd.

Gelijk na de ontvangen documentatie heeft de SLM de bijgewerkte vliegvergunning (AOC ) inhoudende het EDTO of ETOPS approval en de aangepaste verzekering opgeladen in de database van de Europese luchtvaartautoriteit ( EASA-TCO) ter verkrijging van de goedkeuring te mogen opereren naar Europa.

De goedkeuring kwam gisteren binnen en er wordt nu binnen de SLM gewerkt aan het opstarten van de Mid-Atlantische operatie met dit vliegtuig.