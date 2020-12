Schoonfamilie doet aangifte tegen zoon president Santokhi

De schoonfamilie van de zoon van president Santokhi, Rishano Santokhi (foto), heeft aangifte tegen hem gedaan. Volgens de familie zou er sprake zijn van smaad en laster, middels teksten die Rishano op social media plaatst. Het is niet bekend wat de strekking van die teksten is.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat er meerdere aangiften tegen hem zijn gedaan en dat dit vorige week al zou zijn gebeurd. De politie in Suriname is momenteel bezig met het onderzoek.

Het is niet de eerste keer dat Rishano negatief in het nieuws komt. Ongeveer twee maanden geleden deed hij uitspraken over zijn eigen familie waarbij hij hij stevige kritiek uitte op zijn vader en diens vrouw, de first lady. Vp Brunswijk spak hem daarna toe: