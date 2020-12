Open brief muziekgroep Sabakoe aan fans in Suriname

De populaire Surinaams-Nederlandse kaseko muziekgroep Sabakoe heeft een open brief geschreven aan haar fans in Suriname. Dit in verband met het afblazen van haar December Owru Yari Tour 2020. De brief luidt als volgt:

Beste lezer,

De decembermaand is aangebroken en traditiegetrouw zou Sabakoe de kerst- en Nieuwjaars periode op tournee zijn in Suriname. December is een maand waarin een feeststemming heerst en waar wij als Sabakoe graag aan bijdragen. Met de trouwe fans vieren wij kerst en sluiten wij traditioneel het jaar af in Suriname. Echter, is de wereld en ook Suriname sinds maart 2020 in de greep van het coronavirus.

De Surinaamse overheid heeft verschillende maatregelen getroffen om het coronavirus tegen te gaan. De gezondheid van alle burgers van Suriname staat hierin centraal. De protocollen van de Surinaamse overheid verbieden uitgaan tussen 23.00 en 05.00 en het houden van feesten. Wij respecteren de maatregelen die van kracht zijn.

Deze omstandigheden hebben er toegeleid dat wij dit jaar genoodzaakt zijn de jaarlijkse toer af te gelasten. Wij vinden het jammer dat de warme band met onze fans in Suriname, dit jaar niet bestendigd kan worden, maar volgen uit oogpunt van zorg en veiligheid de maatregelen van de overheid.

We zien er naar uit om volgend jaar de feestmaand weer in Suriname door te brengen, en wensen de Surinaamse bevolking een gezond, liefdevolle kresneti en voorspoedig 2021 toe.

Steven Maayen voorzanger en bandleider.