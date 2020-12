Fernandes plein omgetoverd in Christmas park

Het Coen Ooft plein meer bekend als het Fernandes plein is omgetoverd in een Christmas park. In verband met de feestdagen heeft Claire Antonius van het eventplanning bureau, Orga Nice, het initiatief genomen om het plein te belichten met de ondersteuning van Fernandes en het directoraat Openbaar Groen. Vrijdag 11 december werden de lichtjes ceremonieel aangedaan in aanwezigheid van minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken, de directeur van Fernandes, Kurt van Essen en de directeur van het directoraat Openbaar Groen, Ellen Dest.

Door Covid-19 zijn evenementen komen weg te vallen. Evenementen zijn er om mensen blij te maken, dus in dit kader heeft Claire Antonius het initiatief genomen om het park te versieren met kerstlichtjes om zo mensen in de kerstsfeer te brengen. Er is gekozen voor het Coen Ooft plein omdat deze druk bezocht wordt door kinderen. “Normaliter zijn er veel activiteiten in het centrum met betrekking tot feest verlichting, dus dachten we om ook op zuid iets te doen. Toen er bij Openbaar Groen werd aangeklopt om toestemming te vragen waren zij gelijk enthousiast, alsook toen wij Fernandes vroegen om ondersteuning. Het is een succesvolle missie geweest”, aldus Antonius.

De speeltuin ligt heel dicht bij het hart van Fernandes geeft Kurt van Essen aan. “Het initiatief om buiten de speeltuin te betegelen was er al, omdat klanten vaak klaagden over het moeilijk kunnen parkeren wanneer het regent. Toen wij benaderd werden om mee te helpen hebben wij gelijk gepland om de onthulling van het I Love Fernandes beeld op de zelfde dag te doen met het aandoen van de lichtjes, dan ondersteunt het elkaar. We zullen dit altijd ondersteunen want dit is onze voortuin”.

Volgens minister Nurmohamed wordt getracht om in het kader van nieuw beleid, initiatieven met het bedrijfsleven van Suriname te ondernemen, waarbij er in PPP verband infrastructurele zaken gerealiseerd kunnen worden. “Er zijn veel pleinen, dus dit is de eerste start. Zo willen wij andere bedrijven die in de buurt zijn van zo een plein stimuleren om het beheer over te nemen. Fernandes heeft alvast haar bijdrage geleverd bij het Coen Ooft plein. Uiteindelijk moet het beheer hier, vanuit de mensen komen. We kunnen niet oneindig doorgaan om sponsors elke keer te vragen naar een kuub zand of een toilet. Burgers die gebruik maken van de speeltuin kunnen 1 of 2 SRD betalen, zodat de stichting die hier beheerd verder aan de slag kan”, aldus de bewindsman.