Vannacht is er een felle brand uitgebroken te Goede Verwachting. Het gaat om een brand op een adres aan de Voorspoedweg waar er drie woningen stonden. Twee zijn compleet afgebrand en de derde heeft grote schade opgelopen.

Toen de manschappen van het Korps Brandweer Suriname ter plaatse arriveerde was er sprake van een enorme vlammenzee. Over de oorzaak is nog niets bekend. Nadere details volgen.