Doodgeschoten beschermde ooievaars in beslag genomen

Tijdens controlewerkzaamheden te Wageningen/Kaaiman Polder hebben leden van de dienst ‘s Lands Bosbeheer, afdeling Natuurbeheer te Nickerie deze twee doodgeschoten en gevelde kaalkop ooievaars/nengrekopu (mycteria americana) en een illegaal jachtgeweer bij een groep van meer dan 11 personen in beslag genomen.

Vanwege overtreding van de Jachtwet, de vuurwapenwet en de wet economische delicten, werd proces-verbaal aangezegd. De jachtbuit, het jachtgeweer en het voertuig werden overgedragen aan de politie van het resort Wageningen voor verdere afhandeling.

Kaalkop ooievaars/nengrekopu behoren volgens de jachtwet tot een totaal beschermde diervogelsoort in Suriname. Het komt niet voor op de jachtkalender, dus mag er helemaal niet op gejaagd worden of in uw bezit zijn onder welke omstandigheid dan ook.

Het is verboden om op beschermde diersoorten te jagen, pogen te jagen, doden, vangen, pogen te vangen, het dier of delen ervan in uw bezit te hebben, vervoeren, kopen, ten verkoop aan te bieden, verhandelen of als geschenk aan te bieden meldt de Surinaamse overheid.