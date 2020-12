Bestuurder zonder geldig rijbewijs vliegt uit bocht en belandt in trens

De bestuurder van dit voertuig kwam dinsdagavond met zijn auto op z’n zij in een trens terecht na een eenzijdig verkeersongeval. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat dit gebeurde aan de Magentaweg in Suriname, iets voorbij pand nummer 120.

De automobilist kwam uit de richting Magentakanaal en ging richting Indira Gandhiweg. Bij het beschrijven van een bocht verloor de bestuurder de controle over het stuur en vloog uit de bocht. Hij kwam met het voertuig op z’n zij in een trens terecht.

Wonder boven wonder raakte niemand gewond. De bestuurder zou niet in het bezit zijn van een geldig Surinaams rijbewijs.