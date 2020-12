Van autohandelaar gestolen busje na roofoverval gedumpt

Dit busje werd afgelopen weekend door gewapende rovers meegenomen, nadat zij een autohandelaar en zijn vrouw in hun slaap overvielen. De twee lagen in de nacht van zaterdag op zondag te slapen toen drie gewapende mannen hun woning aan de Paraweg in Suriname binnenvielen.

De handelaar werd mishandeld met een jachtgeweer en moest al zijn bezittingen afstaan. De rovers maakten een groot bedrag in vreemde valuta en SRD buit. Ze namen ook enkele autosleutels en het busje mee, waarmee ze op de vlucht sloegen.

Het voertuig werd vervolgens zondagavond onbeheerd aangetroffen aan de Tingi Oloweg. De Surinaamse politie schakelde een sleepdienst in om het gestolen voertuig te laten vervoeren.

De rovers zijn nog voortvluchtig.