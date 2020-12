SLM ETOPS certificering voor ‘nieuwe’ Boeing 777 is eindelijk binnen

De veel besproken ETOPS certificering van het ‘nieuwe’ vliegtuig van de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij SLM is eindelijk binnen. Dat verneemt de redactie van Waterkant.Net uit betrouwbare bronnen. Het gaat om de ETOPS 180 certification aangaande de Boeing 777 pz-tcu.

Door het gebrek aan een ETOPS-certificering (Extended-range Twin-engine Operational Performance Standards) mocht de 777 niet over stukken van de Atlantische Oceaan vliegen waar geen uitwijkluchthaven in de buurt is. Met deze certificering mag de SLM kist dus 180 minuten verwijderd zijn van een uitwijkhaven.

De Boeing 777-200ER van Surinam Airways werd in november 2002 nieuw afgeleverd aan Singapore Airlines. Na korte tijd te hebben gevlogen voor Air New Zealand arriveerde het toestel in december 2019 op de luchthaven van Paramaribo. Het toestel is dus ruim 18 jaar oud.

De certificering liet lang op zich wachten waardoor het toestel niet ingezet kon worden en de SLM toestellen van Air Belgium moest leasen. Dat het zo lang geduurd heeft komt, volgens de vorige directeur van de SLM, enerzijds door de coronacrisis en anderzijds door de Surinaamse luchtvaartautoriteit CASAS. De SLM zou er zelf niet schuldig aan zijn, zei hij eerder dit jaar.