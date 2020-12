Alarmerend nieuws over stijging aantal corona besmettingen in Suriname

Het aantal COVID-19 gevallen in Suriname is de laatste 24 uur flink toegenomen. Volgens de officiële COVID-19 website van de Surinaamse overheid zijn vandaag reeds 22 besmette gevallen genoteerd. Dit is veel vergeleken met de aantallen van de afgelopen weken.

Gisteren bijvoorbeeld werden er 6 gevallen van besmetting genoteerd en vandaag dus bijna 4 keer zoveel. Van de 22 nieuwe gevallen komen 16 uit Paramaribo en 4 uit Wanica. Het totaal aantal actieve gevallen is het afgelopen etmaal gestegen naar 48.

De Surinaamse nieuwssite Starnieuws schrijft dat de regering in spoedvergadering samen met de Assembleecommissie bijeen komt en dat de maatregelen mogelijk zullen worden verscherpt. Deze waren afgelopen weekend al verscherpt waarbij onder andere de avondklok werd vervroegd.